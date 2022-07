Assemblée nationale : Moetai Brotherson élu président de la Délégation aux Outre-mer

Moetai Brotherson a été élu dès le premier tour à ce poste, pour la première fois occupé par un député du Pacifique. Un mandat qu’il occupera pendant 5 ans. “Je suis très fier pour nous, pour maohi nui, parce que c’est la première fois que quelqu’un du Pacifique se présente, et qui emporte cette élection. C’est une grande satisfaction, mais c’est une aussi une grande responsabilité, parce qu’il va falloir à partir d’aujourd’hui, et pendant 5 ans, faire vivre cette délégation, et également mener à bien tous les dossiers dont on va s’emparer. (…) Je n’ai pas été élu sur un programme, mais sur un mode de gouvernance. Je considère que je ne connais pas à moi tout seul l’ensemble des Outre-mer (…) donc il faut que je travaille avec l’ensemble des députés des Outre-mer, y compris avec ceux de la métropole qui s’intéressent aux Outre-mer. Afin que l’on détermine tous ensemble, d’abord les sujets transverses qui concernent tous les Outre-mer comme par exemple la cherté de la vie. Et ensuite, il y a des sujets qui touchent que certains des Outre-mer” a déclaré le député.



Sur les réseaux sociaux, Steve Chailloux, également député, s’est réjoui de cette élection :



Créée en 2012, la délégation aux Outre-mer compte 54 membres : les 27 députés ultra-marins et 27 députés nommés au prorata des groupes politiques composant l’Assemblée. La délégation est chargée de participer à l’évaluation des politiques publiques dans les territoires ultra-marins et d’informer la représentation nationale sur les questions relatives aux Outre-mer.