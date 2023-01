Aroha ia rahi : un nouveau parti pour les Territoriales

C’est avec sérénité qu’il s’avance aux élections Territoriales d’avril : Mouillot Taeatua, président du Aroha ia rahi, a l’intention de rassembler une liste de 57 candidats et 16 suppléants dont des diplômés en master et en doctorat.

Ce retraité de la police a fondé son parti en janvier dernier. S’il n’a “jamais fait de politique auparavant“, il constate “un gros malaise“, dans une société polynésienne “sans repères, pour les jeunes et moins jeunes qui ont du mal à se retrouver eux-mêmes“. Le nouveau venu dans le paysage politique pointe du doigt également le coût de la vie et du travail pour les entreprises. Un parti qui se dit “intègre” et “proche de la population”.

Également ancien sportif, M. Taeatua compte mettre en avant son expérience et sa connaissance du Pacifique : “J’ai beaucoup voyagé, en Nouvelle-Zélande, à Hawaii, dans les petits pays Micronésiens, où j’ai beaucoup appris des difficultés locales“, affirme-t-il.

En avril, Aroha ia rahi espère sortir en tête des suffrages dès le premier tour.