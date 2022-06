Après les législatives, nouvelle composition du groupe A Here ia Porinetia

Sylviane Terooatea, ancienne mairesse de Uturoa, Etienne Tehaamoana, ancien maire de Hiva Oa, Vaitea Le Gayic et Geffrey Salmon, ont rejoint le groupe Ia Here ia Porinetia, le parti créé par Nicole Sanquer, Félix Tokoragi et Nuihau Laurey.

“Cette démarche résulte d’une volonté partagée des élus anciennement non-inscrits de l’Assemblée de renforcer le travail législatif en bénéficiant des moyens prévus pour les groupes dont un temps de parole plus important lors des séances ainsi qu’une participation accrue à l’organisation des sessions législatives” indique Nicole Sanquer, présidente du groupe. Elle précise que “le sujet des prochaines échéances territoriales n’a pas été évoqué lors des discussions de création du groupe, l’ambition de A Here ia Porinetia étant de vouloir changer la politique et de construire un projet commun pour la Polynésie française”.

Pour le rappel, le groupe A Here ia Porinetia, qui compte désormais 7 élus, prône le renouvellement de la classe politique locale et veut ainsi “rendre la confiance des Polynésiens envers les élus”. “Nous souhaitons limiter les mandats puisque nous sommes convaincus qu’aujourd’hui la politique ce n’est pas un métier et que par conséquent, plus on reste sur son siège, on a un peu tendance à abuser de son pouvoir” indiquait en avril dernier Nicole Sanquer.