TNTV : C’est inédit. L’Assemblée de Polynésie s’associe, cette année, à la célébration de la Journée des Nations Unies. Pourquoi l’avez-vous souhaité ?

Antony Géros : « C’est un évènement mondial. Et nous avons été réinscrits -sur la liste des pays à décoloniser, Ndlr- depuis le 17 mars 2013. Depuis cette date, il aurait fallu que l’ensemble de la population soit intéressé à cette institution internationale qui regroupe plus de 193 États souverains. Malheureusement, les choses ne se sont pas passées ainsi. Mais depuis notre retour aux affaires du Pays, au mois de mai, nous avons fait comprendre à l’Etat français que, maintenant, nous allons démarrer avec un dialogue que nous espérons constructif. Au mois d’avril 2024, nous allons commencer à mettre en place les briques du dialogue sur la décolonisation ».

TNTV : Quels seront les intervenants et les thèmes qui seront abordés lors de cet évènement ?

Antony Géros : « Il y a 6 intervenants, dont trois de l’extérieur. Nous avons réussi à obtenir la participation du docteur Carlyle Corbin, qui a souvent été une ressource importante auprès de plusieurs présidents du Comité des 24. Encore, aujourd’hui, il continue sa mission. Il viendra parler du dernier sujet prévu lors de cette conférence, c’est-à-dire la démarche qui va nous permettre de séquencer, à compter de janvier, jusqu’à ce que les mentalités soient prêtes pour définir une date concernant le referendum de la Polynésie. Entre-temps, il y a aura un professeur de l’UPF qui sera présent pour nous donner les grandes lignes de ce qu’est cette institution internationale (…) Ensuite, il y aura une intervention d’un représentant de l’Eglise. Car il faut qu’on sache que dans le cadre des actions de l’ONU, il y a toujours la présence du ‘World Church Concil’ qui accompagne les pays, notamment ceux qui demandent à accéder à leur émancipation. Chacun interviendra dans son domaine pour permettre à l’ensemble de la population de comprendre qu’elle est la finalité de la démarche du Tavini dans son action de réinscription sur la liste des pays à décoloniser et, surtout, dans son action d’accompagnement du dialogue sur la colonisation ».

TNTV : On a le sentiment que vous souhaitez accélérer le processus de décolonisation. Vous envisagiez de créer une Commission sur la décolonisation à Tarahoi. Où en est-on ?

Antony Géros : « Cette Commission de décolonisation va être officiellement créée jeudi prochain (…) On va solenniser son existence lors de la prochaine séance plénière, jeudi ».

TNTV : Lors de votre déplacement récent à l’ONU, le représentant de la France était présent mais il refuse d’entendre parler de la décolonisation…

Antony Géros : « La France a toujours refusé. Mais les choses vont changer car l’ONU travaille un peu comme l’Assemblée. On construit les textes et, à l’assemblée générale du mois de décembre, on les adopte. Donc, tous les textes ont été construits avant le mois de mai par l’ancienne équipe. En 2024, par contre, nous allons siéger au mois d’avril au séminaire du Comité des 24. Là, on va commencer à introduire des éléments de langage en matière de décolonisation que l’on souhaite voir imprimés sur un texte. Ensuite, ce texte va être acheminé à la réunion officielle du Comité des 24, au mois de juin, et, ensuite, le Comité des 24 va l’introduire devant la 4e Commission de l’ONU au mois d’octobre. Là, l’ensemble des élus qui le souhaitent, vont aller recueillir le fruit du travail qui a été mené depuis le mois d’avril ».

TNTV : Dans un autre domaine, le Rapport d’Orientation Budgétaire ne convainc pas l’opposition. Qu’en est-il de la majorité ?

Antony Géros : « Ce que je peux retenir, quand je fais le parallèle avec les années passées, c’est que le dialogue s’est bien tenu. Tout le monde a pris la parole. Cela a pris deux jours. C’est très rare qu’on examine un Rapport d’Orientation Budgétaire sur deux jours. Aujourd’hui, les élus sont fins prêts pour l’aborder en séance solennelle, jeudi prochain ».

TNTV : Ce ROB propose-t-il des solutions quant à la cherté de la vie ?

Antony Géros : « On n’est pas encore sur des points de détail comme celui-là. C’est au budget qu’on nous présentera ces éléments. Dans environ deux semaines ».