Antony Géros, nouveau maire de Paea

Arrivé en tête des suffrages lors du 2ème tour des municipales avec 47% des voix, Anthony Géros a été élu maire de Paea ce vendredi matin avec 26 voix contre 7 bulletins blancs. « C’était une très belle élection. Et ce qui est important, c’est que le maire a été nommé et investi, et les adjoints également. Le plus dur est à venir : les finances de la commune et la potabilité de l’eau » a-t-il déclaré.

Et pourtant, avant de procéder au vote, une voix s’est élevée, celle de Tepuaraurii Teriitahi, élue de Paea, qui a fait un rappel au règlement : « On suit la procédure, on fait les choses dans les règles, et on va jusqu’au bout ». En effet, le vote doit se tenir à bulletin secret et chacun des conseillers municipaux doit avoir à disposition un bulletin portant le nom du candidat et un bulletin nul.

L’opposition a tout de même assuré vouloir jouer son rôle et a indiqué qu’elle travaillera sans relâche pour le bien de sa population. « On a toujours été très investi dans la commune, cela ne changera pas. En plus, il (Tony Géros, NDLR) a la gentillesse de nous tendre la main et d’accepter qu’on continue de travailler ensemble, donc on jouera notre rôle aussi. Comme à l’époque où il était dans la minorité et qu’il a joué le sien très activement » ajoute Tepuaraurii. « Si les projets sont bien pour la population de Paea, je crois que nous tous, au niveau de l’opposition, on va travailler avec » a déclaré de son côté Jean-Claude Hapairai, élu de Paea.

En obtenant sa majorité, Anthony Géros se retrouve ainsi avec 9 adjoints au maire sur 33 conseillers municipaux en lice.

Le nouveau tavana a demandé à son conseil municipal de se rendre au terme de son investiture sur la tombe de l’ancien maire de Paea, Jacquie Graffe, afin de lui rendre hommage.