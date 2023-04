Amuitahira’a – Tapura : l’alliance est scellée

Il y a 10 ans, une partie du Tahoera’a Huira’atira faisait scission pour créer le Tapura Huira’atira. Ce mardi après-midi, les deux formations ont décidé de s’allier pour le second tour des territoriales. Eliminé de la course mais en position de fusionner, le parti de Gaston Flosse fait le choix de l’autonomie. « Il y a des problèmes beaucoup plus importants que cette guéguerre entre nous, déclarait-il ce mardi matin. Le Tavini risque de gagner ces élections. Ils vont continuer à manipuler l’esprit de la population : ‘l’indépendance oui, l’indépendance non’. Il n’y a pas un seul mot sur le développement, sur les solutions apportées au chômage, sur l’aide apportée aux familles dans la pauvreté, voire dans la misère ».

Les retrouvailles entre Gaston Flosse et Tapura ont fait l’objet de longs pourparlers. Les discussions se sont poursuivies jusqu’en milieu d’après-midi à la présidence. Si en milieu d’après-midi le parti d’Edouard Fritch assurait que la liste ne changerait pas, quatre candidats en position éligible ont finalement cédé leur place à 4 autres issus du Amuitahiraa o te nuna’a maohi. Le parti de Gaston Flosse aurait également demandé une représentation dans le futur gouvernement.

La dernière liste de ce second tour a été déposée au haut-commissariat vers 16h30. « C’est une liste d’union des autonomistes contre l’indépendance, a déclaré René Temeharo, candidat de la section 1, interrogé à la sortie du bâtiment. (…) J’ai plus confiance en Oscar qui dicte la réalité que Moetai qui essaie encore de noyer le poisson, dire que tout va bien. On peut mettre la République dehors mais il va rester là pour nous faire un chèque en blanc et continuer comme si de rien n’était. »

Pas plus de déclarations du côté des Rouge ce mardi mais la nouvelle plateforme organise un point presse mercredi matin.