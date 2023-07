Alison Shea remplace Claire Scott comme consule d’Australie en Polynésie

Diplomate de carrière, ayant également servi au sein du ministère australien de la Défense, Alison Shea vient de terminer une affectation en tant que haut-commissaire (titre donné aux ambassadeurs des pays membres du Commonwealth) adjointe à Maurice.

Lundi, la nouvelle consule s’est entretenue avec le président du Pays Moetai Brotherson. Dans un courrier remis par la consule, le premier ministre australien Anthony Alnabese, a déclaré que son pays s’engage « à travailler étroitement avec la Polynésie française pour construire notre coopération, étendre nos échanges éducatifs et interpersonnels et continuer à travailler ensemble sur le changement climatique, la conservation des océans et nos autres priorités communes « .

L’Australie et la Polynésie française sont toutes deux membres du Forum des îles du Pacifique dont la Stratégie 2050 pour le Continent bleu du Pacifique est la feuille de route.

Un projet commun autour de la discipline sportive du surf est par ailleurs en cours d’élaboration, dans le cadre plus large des Jeux olympiques de Paris 2024.

Le consulat général d’Australie au fenua, situé dans les locaux de la CCISM à Papeete, a ouvert en 2021. Avant cela, le consulat général de Nouméa faisait office de représentation diplomatique pour les trois collectivités d’Outre-mer du Pacifique sud.

La présence du Consulat Général d’Australie à Papeete a notamment permis de conforter l’amitié et la relation bilatérale entre l’Australie et la Polynésie française mais également de fournir des services consulaires essentiels pour les citoyens australiens et canadiens présents en Polynésie française.

Alison Shea sera en poste durant 3 ans en Polynésie.

Changement temporaire d’adresse

Durant la durée des travaux de modernisation du Consulat Général d’Australie, les bureaux seront transférés temporairement dans le centre Fare Tony, 1er étage Boulevard Pomaré, accès par l’escalier situé au niveau du Star Studio.