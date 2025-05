AHIP voit dans la réforme du RNS, la création d’un « impôt sur le revenu »

« Ce texte, présenté comme une réforme ambitieuse et courageuse, constitue au contraire une régression en la forme déguisée d’une nouvelle augmentation d’impôts en lieu et place des réformes sans cesse reportées de notre système de santé et de notre retraite », écrit la présidente de A Here Ia Porinetia.

« Cette loi, par l’aggravation de la pression fiscale déjà élevée comme l’inflation, va à l’encontre du développement de l’activité économique et de la création d’emplois. Elle constitue une rupture d’égalité par rapport aux salariés, payant déjà des cotisations, et qui devront doublement payer pour obtenir les mêmes prestations. Elle obligera de nombreuses personnes à faibles revenus à subir de nouveaux prélèvements », poursuit Nicole Sanquer qui dénonce un texte imposé « sans transparence ni débat fiscal ».

« Par l’obligation de déclaration de revenus qui sera désormais faite à tous les Polynésiens, le gouvernement décide en réalité de créer un impôt sur le revenu, en catimini, sans en assumer ni le nom, ni les conséquences politiques, et ce, malgré l’avis défavorable du CESEC et de toutes les organisations patronales », ajoute la présidente de AHIP qui demande à l’exécutif « le retrait » de ce projet de loi du Pays.

– PUBLICITE –

« Dans la négative (….), nous demandons l’organisation d’un referendum (…), afin que les citoyens de notre pays puissent exprimer en toute transparence leur voix sur un sujet qui les concerne tous », conclut-elle.