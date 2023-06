A Paris, Moetai Brotherson rencontrera Tony Estanguet et Gérald Darmanin

Après sa participation au Sommet du Pacifique en Corée du Sud, direction l’hexagone pour le président du Pays qui poursuit ses déplacements quelques semaines seulement après son élection.

Si Moetai Brotherson avait l’habitude de se rendre à Paris dans le cadre de ses missions de député à l’Assemblée nationale (un mandat auquel devra bientôt renoncer), cette fois, c’est en tant que président du Pays qu’il enchaînera les rencontres politiques dans les plus hautes sphères de l’Etat.

Au programme de son agenda, notamment, un entretien lundi 5 juin avec Hervé Berville, secrétaire d’État chargé de la mer. L’occasion de revenir sur les fonds marins et l’interdiction de leur exploitation minière souhaitée par Emmanuel Macron. En novembre dernier, le secrétaire d’État avait d’ailleurs assuré à Moetai Brotherson lors d’une séance à l’Assemblée : « Cette interdiction totale de l’exploitation minière dans les grands fonds marins s’applique (…) également dans la ZEE française ».

#COP27 | @Moetai1 (GDR) déplore "la menace qui pèse sur les océans à cause de leurs ressources minières".

Il demande au Gvt de faire interdire l'exploitation minière des grands fonds marins non seulement dans les eaux internat. mais aussi dans les ZEE françaises #DirectAN #QAG pic.twitter.com/FbnwUjoEHB — Assemblée nationale (@AssembleeNat) November 15, 2022



Autre rencontre très attendue, celle dans l’après-midi avec Tony Estanguet, président du Comité d’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques Paris 2024. Devraient être abordés les propos tenus par la ministre des Sports Nahema Temarii. En effet, cette dernière avait déclaré suite aux inondations survenues à Teahupoo : « La première option, c’est d’aller jusqu’au bout et de tenir ces jeux et d’en faire un succès populaire parce qu’organiser un événement sans que ce soit un succès pour tout le monde, ça n’a aucune importance. Mais à côté de ça, la deuxième option, c’est qu’on peut révoquer cet engagement ». Plus tard, le président avait bien réaffirmé sa volonté de la tenue des JO de surf sur le spot de Teahupoo : « Je tiens absolument à ce que ces Jeux se déroulent chez nous, parce que c’est ici que le surf est né, pas ailleurs ».

Réunion de travail constructive ce matin avec le nouveau président de la Polynésie Française Moetai Brotherson. Nous avons convenu de poursuivre ensemble notre travail pour répondre aux nombreux défis de ce magnifique archipel. Les Polynésiens pourront toujours compter sur… — Gérald DARMANIN (@GDarmanin) May 15, 2023



Enfin, Moetai Brotherson déjeunera avec le ministre de l’Intérieur et des Outre-mer Gérald Darmanin, en mission jusqu’alors en Nouvelle-Calédonie pour discuter de son avenir institutionnel. Le 14 mai, le ministre indiquait sur Twitter : « Réunion de travail constructive ce matin avec le nouveau président de la Polynésie Française Moetai Brotherson. Nous avons convenu de poursuivre ensemble notre travail pour répondre aux nombreux défis de ce magnifique archipel. Les Polynésiens pourront toujours compter sur l’État ». Parmi les nombreux sujets qui devraient être abordés, celui du référendum d’autodétermination et le processus de décolonisation.