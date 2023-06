À Paris, Moetai Brotherson et Anne Hidalgo discutent de leurs « enjeux communs »

« Si on part du Pacifique et qu’on navigue avec intelligence, on peut arriver jusqu’à Paris par la Seine » a expliqué Moetai Brotherson à nos partenaires d’Outremers 360 à l’issue de cet entretien avec l’édile de la Capitale. « C’était important que l’on se rencontre, on a des enjeux communs, on a les Jeux olympiques de Paris 2024 qui nous lient et au-delà de ça, on a aussi des liens culturels, humains tout simplement, à entretenir et développer », a-t-il ajouté.

Il s’agissait notamment pour la maire de Paris de confirmer sa volonté de consacrer l’événement Paris Plages à la Polynésie, ainsi que les feux d’artifices aux Outre-mer et particulièrement, à la Polynésie. Anne Hidalgo a aussi évoqué « beaucoup de choses sur lesquelles on va continuer à creuser, à travailler et à s’enrichir mutuellement ». La maire de Paris était accompagnée à cet entretien par Jacques Martial, adjoint à l’Outre-mer, et Pierre Rabadan, adjoint aux Sports.

« On s’est découvert une passion commune pour le street art » ajoute Moetai Brotherson à titre d’exemple. « En Polynésie, on a le festival Ono’u (festival de street art grandeur nature, dans les rues et sur les immeubles de Papeete, ndlr) donc on va se mettre en relation pour voir ce qu’on peut faire ensemble. On a des auteurs que nous devons mettre en avant et d’autres liens culturels à développer » a-t-il expliqué. Depuis 2021, la Cité internationale des arts de Paris reçoit par ailleurs, en résidence, des artistes de Polynésie.

Moetai Brotherson, président du Pays a été accueilli, jeudi à l’Hôtel de ville de #Paris, par Anne Hidalgo. Au cœur des discussions, les #JeuxOlympiques de #Paris2024 et la volonté de favoriser des synergies entre la capitale et le #fenua. pic.twitter.com/HjQ7PvuX2T — Présidence de la Polynésie française (@presidencepf) June 8, 2023

« Sur les questions environnementales aussi. Paris, c’est la ville des accords de Paris. On est très engagés sur les questions environnementales et on se sent concernés. Ni la pollution, ni les plastiques, ni tout ce qui vient entraver la faune et la flore n’ont de frontières. On se sent dans une interdépendance et on a beaucoup de choses à apporter ensemble et à se faire écho », a ajouté Anne Hidalgo, qui a confié avoir des membres de sa famille en Polynésie. La maire de la Capitale devrait s’y rendre en octobre.