À Paris, Edouard Fritch rencontre la maire Anne Hidalgo

En tant que ville hôte des Jeux Olympiques de 2024, la maire de Paris a voulu s’entretenir avec le président de la Polynésie Edouard Fritch sur l’esprit qu’elle souhaite donner aux Jeux Olympiques de 2024.

Anne Hidalgo a voulu insister sur l’importance des aspects environnementaux et la chance de l’inclusion d’un territoire d’outre-mer. Pour préparer cette échéance de 2024, la maire de Paris envisage des événements particuliers dès l’été 2023 pour mettre en valeur, en Île de France et plus particulièrement à Paris, les Outre-mer au travers d’activités ludiques, sportives et culturelles. L’eau, la mer, pourrait être un thème qui unit les îles.

(Crédit photo : présidence de la Polynésie française)

Des échanges se poursuivront avec la maire de Paris pour voir comment concrétiser ce projet.