À Paea, Jean-Claude Hapairai fait cavalier seul

À l’issue du premier tour des municipales à Paea, 87 voix séparent les listes verte et mauve, portées par les équipes de Jacquie Graffe et de Tony Geros. Otahira’a no te hau e te ruperupe no te oire no Paea, le groupe de l’actuelle majorité, arrivé en tête, en totalise 2 245, soit 42,4% des suffrages exprimés. De son côté, Na manu’ura e rua te hono i te tumu nui, menée par le président du groupe Tavini à l’Assemblée, rassemble 2158 électeurs, soit 40,8% des votants. Pour son baptême du feu, Te ora api no Paea, la liste de Jean-Claude Hapairai, ancien premier adjoint au maire, est parvenue à convaincre près d’un millier d’administrés : 16,81% des suffrages exprimés.

L’entre-deux tour n’aura pas été propice aux négociations entre les trois candidats, et le changement de leader chez les verts, suite à la disparition de Jacquie Graffe, ex-tête de liste, n’y changera rien : les rouges ne veulent pas être « la poule aux œufs d’or » de leurs adversaires, sans contre-partie solide. Il n’y aura pas d’alliance.

« Nous n’avons eu aucun contact avec les autres partis : chacun part de son côté », explique la tête de liste. « Certains colistiers adverses m’ont contacté mais ça s’est arrêté là. Je pensais que les deux autres leaders allaient m’approcher, car ce sont eux qui avaient besoin de mes voix, mais ils ne l’ont pas fait. Tant pis ! Comme j’étais dans l’équipe de tavana au départ, il aurait été normal que je penche pour sa liste, mais il n’y a aucune discussion, c’est pour cela que nous maintenons notre liste au deuxième tour. Si on avait réglé nos problèmes dès le départ, on n’en serait pas là, mais une fois les élections passées, on travaillera avec l’équipe en place pour le bien de la population ».

Le mot d’ordre des rouges : « À l’unisson pour servir ». Au cœur de leur programme : la famille. La liste de Jean-Claude Hapairai met en avant son souhait de fournir une eau potable à la population, et de rénover l’école maternelle de Papehue. Elle axe également sur une politique en faveur d’un accompagnement de la jeunesse.

La clôture du dépôt des listes pour le second tour des élections communales a lieu ce mardi.