À l’Assemblée Nationale, Mereana Reid pointe la « méconnaissance de la réalité du terrain ultramarin » du gouvernement

Dans la foulée de son élection à la tête du Pays en mai dernier, Moetai Brotherson avait confirmé que son siège de député à l’Assemblée Nationale serait occupé par sa suppléante Mereana Reid Arbelot, 52 ans.

Hier, l’élue Gauche démocrate et républicaine – Nupes effectuait sa première intervention dans l’hémicycle du Palais Bourbon. Une prise de parole déclinée en deux points régulièrement évoqués par la gauche et les élus du Tavini Huiraatira à Paris : sur la forme, la contestation de la méthode utilisée par le gouvernement Borne pour « passer outre une analyse approfondie des sujets par l’Assemblée de Polynésie et les députés de l’Assemblée Nationale« . Sur le fond, une critique de « la méconnaissance de la réalité du terrain ultramarin avec la suppression d’une disposition rendant les retraits bancaires gratuits » .

Dans la soirée, l’Assemblée a en effet adopté un projet de loi ratifiant les ordonnances du Code monétaire et financier portant sur diverses dispositions relatives à l’outre-mer, mettant fin à la gratuité des retraits aux distributeurs d’opérateurs de banques non-affiliées.

« Le coût de la vie est beaucoup plus élevé dans nos collectivités, appliquer des frais bancaires « incontournables » vu la géographie et le maillage de l’offre bancaire est inacceptable pour les foyers qui se battent déjà pour mettre à manger sur la table » a-t-elle expliqué. Les banques Polynésiennes n’avaient toutefois jamais appliqué cette gratuité et les retraits d’espèces aux DAB d’autres établissements bancaires se payaient déjà à hauteur de 120 Fcfp.

Par ailleurs, le député de la deuxième circonscription de la Polynésie Steve Chailloux a été élu Vice-président de la Délégation aux Outre-mers à l’Assemblée Nationale, dont le guyanais Davy Rimane a pris la tête.