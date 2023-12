87 dossiers au menu du dernier Conseil des ministres de l’année

Le dernier Conseil des ministres de l’année s’est tenu ce mercredi. L’occasion pour le président du Pays de dresser un bilan des 8 premiers mois de son équipe à la tête de l’exécutif. Un gouvernement sur lequel il porte un regard bienveillant.

« Quand on est président, c’est un peu comme quand on est papa dans une famille, on n’a pas d’enfant préféré. Chacun des ministres a ses qualités, chacun a ses petits défauts. Mais ce que je retiens, c’est qu’ils sont tous pleins de bonne volonté, qu’ils sont tous très travailleurs et qu’ils essaient de s’améliorer, comme moi aussi, j’essaie de m’améliorer », a déclaré Moetai Brotherson à l’issue du Conseil des ministres.

Pendant près de 4 heures, 87 dossiers ont été étudiés. La vice-présidente Eliane Tevahitua en a présenté 12. Parmi eux : la labellisation des produits artisanaux, un projet de roriculture à Raiatea et la réfection d’un bâtiment à Papeete.

« Sa réhabilitation est entièrement prise en charge par le ministère de la Justice et permettra, au mois d’avril 2024, l’installation de 16 greffiers polynésiens », indique-t-elle, « au niveau de la culture et du patrimoine, j’ai beaucoup de projets en lien avec le musée de Tahiti et des îles et aussi avec les services de la DCP. Ces projets vont pouvoir se concrétiser en 2024. » « Les mois qui se sont écoulés n’ont pas été un long fleuve tranquille », ajoute-t-elle.

Du côté du ministère de la Fonction publique, de l’Emploi et du Travail, la réforme du service public et du système indemnitaire de l’administration fait partie des grands dossiers de 2024. Vannina Crolas a en outre annoncé l’allongement de 11 jours du congé paternité pour les fonctionnaires du Pays. Une avancée bien que son congé soit encore inférieur de 11 jours à celui appliqué en métropole.

« On procède par étape », a expliqué la ministre, « l’idée étant que ça ne fasse pas exploser le budget. En même temps que ce congé de paternité, on a limité le nombre de congés non pris indemnisables. Ils passent de 60 jours à 25 jours. »

Ce dernier Conseil des ministres de 2023 s’est déroulé à la Présidence, mais Moetai Brotherson a réaffirmé sa volonté de le délocaliser, toutes les 5 semaines. L’île de Rapa est la première sur la liste pour l’année prochaine.