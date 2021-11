59 élus polynésiens signent pour un nouveau mandat d’Emmanuel Macron

“Nous avons besoin de continuité et de stabilité” expliquent les 661 élus signataires de la tribune publiée dans le Journal du dimanche. Tous apportent leur soutien à Emmanuel Macron pour un second mandat, alors que la prochaine élection présidentielle se tiendra en avril 2022.

“Dans l’exercice de nos responsabilités, nous pouvons clairement dire que le quinquennat qui vient de s’écouler a été favorable aux territoires et aux communes”, poursuivent les élus. 59 noms d’élus polynésiens apparaissent sur la liste des signataires, dont celui d’Edouard Fritch et de Tearii Alpha. Aucun autre membre du gouvernement n’y figure mais d’autres élus de la majorité comme Gaston Tong Sang ou Michel Buillard sont signataires.

D’autres noms pourtant surprennent : 5 élus qui avaient soutenu Marine Le Pen en 2017 ont décidé de retourner leur veste : Patricia Amaru, mairesse de Taha’a, Juliette Nuupure, Thomas Moutame, maire de Taputapuatea et Raphaël Villant et Calixte Yip, respectivement maires de Puka Puka et de Anaa.

Liste des 59 élus polynésiens signataires de la tribune :