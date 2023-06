29-juin : Le Tavini et le Pays commémoreront l’annexion de la Polynésie

« Tous les 29 juin, on est là. C’est pour l’histoire. Et c’est également un devoir de mémoire. (…) Quand on parle d’annexion, ce n’est jamais joyeux. Et cet acte d’annexion n’a jamais été respecté » déclarait l’an dernier le leader indépendantiste Oscar Temaru.

Dans un communiqué aux couleurs du Tavini Huira’atira, le Pays a dévoilé le programme (en français et reo Tahiti) de cette journée :

TERERAA OHIPA / PROGRAMME

13h30 Faaneheneheraa i te Ofa’i Tihi / Décoration de la stèle 17h00 Rururaa i te Fare Oire / Rassemblement à la mairie de Faa’a 17h45 Pure / Prière 18h00 Haereraa i te Ofa’i tihi / Marche vers la stèle TAVARARO 18H30 Ua tapae i te Ofa’i tihi / Arrivée à la stèle Ha’aparahira’a / Placement des autorités Pupuhimene / Placement groupe de chant (Wilson) 18h45 Paripari fenua (Roberto) Himene ai’a « Faatahataha » (Wilson) 19h00 Purera’a (PIRAE) 19h30 Tu’ura’apupa tiare / Dépôt de gerbes Mamura’a/ 1 min de silence 19h40 Orero u’i api / Déclamation de jeunes 20h00 Horoara’a mana’o / Discours Ahiti ROOMATAAROAMereana REID-ARBELOTSteve CHAILLOUXTematai LE GAYICMoetai BROTHERSONAnthony GEROSTavana Oscar 20h45 Ha’amauruurura’a/ Remerciements (Roberto) Faanahoraa Matahiti 2024 / Organisation pour 2024 21h00 Pure e himene faaôtiraa / Prière et chant de clôture (PIRAE) 21h15 Himene / Chant : E poro ana vau, Vai noa ra te fenua…

À noter qu’à partir de 17 heures jeudi, président de la Polynésie Moetai Brotherson et quelques membres de son gouvernement, participeront à une cérémonie de commémoration à la stèle de Tavararo.