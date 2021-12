“2022 sera une année décisive” : les vœux d’Edouard Fritch à la population

“Madame, Monsieur,

Chers concitoyens,

Chers amis,

Je veux tout d’abord vous souhaiter de belles fêtes. Que la joie de ces festivités de fin d’année et l’anniversaire de notre Sauveur illuminent et réchauffent nos cœurs.

C’est une période de partage, de rencontres en famille et avec les amis. Nous en avons tous besoin. Nous avons aussi besoin de paix, d’espérance et de confiance.

L’année qui s’achève nous a malmené. Elle nous a meurtri. Beaucoup d’entre nous ont perdu des êtres chers.

À présent nous avons besoin de passer à autre chose, d’avancer. Je ne m’attarderais pas d’avantage sur cette année qui a souligné nos limites et notre fragilité. Ayons l’humilité d’en tirer les leçons pour l’avenir.

La vaccination est un acte d’amour disait le Pape François. Elle nous protège. Elle protège les autres, en réduisant les risques de transmettre le virus autour de nous, elle empêche les formes graves de la maladie.

Je voudrais que nous n’ayons pas à payer le prix fort au lendemain de ces fêtes. C’est mon vœu le plus cher. Les conséquences d’une nouvelle vague comme celle qui s’est abattue sur nous cette année, seraient catastrophiques à tout point de vue.

Grâce aux efforts de tous, nous avons pu contenir la progression du virus. Ne détruisons pas les fruits de ces efforts, ne baissons pas la garde, restons vigilants. Le virus circule toujours.

Chers amis, j’entends ici et là ces discours qui se radicalisent, qui opposent. J’entends ces mots qui font mal et qui excluent.

Ces ferments de la division sont présents et menacent l’essence même de la société polynésienne qui se fonde sur l’esprit communautaire, le partage, la solidarité, l’accueil, le respect et la foi.

Ces valeurs fortes fondent notre identité.

Moi, je veux rassembler. Restons unis pour affronter les difficultés et les surmonter. Je veux croire que les valeurs polynésiennes que nous portons sont plus fortes que ce qui nous divise.

Ayez confiance. 2022 sera une année décisive. Elle sera décisive pour les réformes indispensables, à commencer par la préservation de notre pacte social de solidarité, notre PSG. Là aussi, grâce à notre effort collectif, nous protègerons nos familles en garantissant et en pérennisant les prestations sociales, la couverture maladie, les retraites, le minimum vieillesse. Je vous dis merci pour votre effort et votre contribution.

Chers amis, le monde change. Il nous oblige à nous adapter et à nous réinventer. Ces évolutions nous amènent à nous interroger sur la société que nous voulons pour demain. Je l’ai dit, rien ne sera plus jamais comme avant. Nous devons changer notre manière de voir, notre façon de faire. Nous devons aussi renouer avec notre culture et notre identité polynésienne, y puiser ce qu’il y a de meilleur.

Je veux construire et promouvoir, avec vous, une société plus juste, plus solidaire, plus fraternelle, dans laquelle chaque citoyen a autant le souci des autres que de soi-même.

Je crois dans notre capacité de résilience née de notre esprit communautaire, de notre culture et de notre foi. Nous avons cette force commune de rester confiant en l’avenir.

Je veux partager avec vous cette espérance. Restons mobilisés et unis sur ce qui nous rassemble.

À l’horizon plus lointain se profilent les Jeux Olympiques de 2024 et les Jeux du Pacifique de 2027. Notre Jeunesse incarne l’avenir et elle sera au rendez-vous. Elle fera, j’en suis sûr, notre fierté à tous. Avec elle et pour elle, construisons avec ardeur et générosité une Polynésie audacieuse qui leur ressemble.

L’année qui vient sera avant tout faite de ce que nous y apportons. Alors, si vous le voulez bien, entrons dans cette nouvelle année, tous ensemble, avec le meilleur de nous-même.

Tel est le vœu que je formule aujourd’hui pour chacune et chacun d’entre nous.

Je vous souhaite une bonne et heureuse année 2022.”