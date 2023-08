100 jours du gouvernement : Brotherson s’adressera en direct aux Polynésiens pour son premier bilan

Suppression et compensation de la TVA sociale, grève à Air Tahiti Nui, premiers déplacements officiels dans la région Pacifique… Pendant 90 minutes de direct, le 23 août sur l’ensemble des médias et réseaux sociaux locaux, Moetai Brotherson reviendra sur « les principales mesures prises par les différents ministères et par la présidence » durant leurs 100 premiers jours à la tête du Pays.

Le président du Pays a eu un avant-goût des critiques de l’opposition. Le Tapura, A Here ia Porinetia ou le Amuitahiraa de Gaston Flosse se sont exprimé dans les médias. Dans un communiqué le 6 juillet dernier, ce dernier a exhorté le gouvernement à « se mettre au travail » . Jusqu’ici, Moetai Brotherson a répondu aux remarques par la même formule : « ne pas confondre vitesse et précipitation » .

Le 24 août, 80 Polynésiens seront sélectionnés par un jury composé de personnalités des médias pour s’adresser directement à Moetai Brotherson, dans les salons d’honneur de la présidence. L’événement sera également retransmis en direct.