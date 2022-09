Vidéo antisémite : une enquête ouverte, la communauté juive de Tahiti dépose une plainte

Après les propos tenus par un avocat inscrit au barreau de Papeete qui ont suscité l’émoi, le procureur général Thomas Pison a indiqué ce lundi à nos confrères de Polynésie la 1ère radio que “dès que le ministère public a été informé de cette vidéo, le procureur de la République a immédiatement saisi la police pour une enquête pour apologie publique d’un crime contre l’humanité. l’enquête est en cours et a démarré hier.”

Lire aussi : Une vidéo antisémite suscite l’émoi de la communauté juive du fenua

Dans une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux, l’avocat incriminé, qui se tient à côté d’un fumoir doté de vitres dans un commerce de Papeete, évoque sans ambiguïté les fours crématoires du camp nazi de Dachau.

“Ce qui est vraiment bien, c’est que tu as le plexiglas » a débuté l’avocat, avant de déraper : « Je suis sûr, enfin bon on ne va pas faire de mauvais jeux de mots, à Dachau ça aurait pu les intéresser tellement c’est grand. Je n’en dis pas plus, ça va être très mal pris…”

Un représentant de la communauté juive en Polynésie a déposé plainte ce lundi matin.