Une famille jugée pour trafic d’ice

Un seul des prévenus était détenu au moment du procès. Il a accompagné le cerveau de l’affaire aux États-Unis pour faire du tourisme et acheter de l’ice. C’est juste après leur départ que les autorités judiciaires ont été averties du projet par un témoignage anonyme. Tous les proches des deux intéressés ont été interrogés par les enquêteurs et il s’est avéré qu’ils étaient quasiment tous au courant du projet d’achat d’ice.

“Les personnes qui ont fait le voyage aux États-Unis ont déclaré en avoir acheté, donc en s’en tient à leurs déclarations, mais par contre, ils ont déclaré ne pas avoir importé ce produit sur le territoire de la Polynésie” a indiqué maître Dominique Antz, avocat de 4 membres de la famille. “Les personnes sont poursuivies pour complicité par rapport aux délits concernant les stupéfiants aux États-Unis, et on leur reproche essentiellement d’avoir financé le voyage, en sachant que ce voyage allait donner lieu à de l’achat de drogue. Et à côté de ça, on leur reproche aussi une association de malfaiteurs, c’est-à-dire une sorte d’entente, un groupement, qui aurait établi une ligne de conduite avec un but précis : l’achat et l’importation de drogue” a-t-il ajouté.

La drogue aurait été abandonnée dans la poubelle d’un hôtel par peur de se faire prendre.

Les 7 prévenus dont 5 membres d’une même famille ont reconnu les faits qui leurs sont reprochés. Les deux principaux prévenus ont été condamnés à 3 ans de prison dont 1 avec sursis. Les autres prévenus ont écopé de peines allant de 6 mois à 2 ans de prison avec sursis.