Un ancien délégué du procureur de la République condamné pour escroquerie

Le tribunal correctionnel a condamné ce mardi 6 septembre Jacques Carrere, ex-délégué du procureur de la République, à 3 ans de prison avec sursis et 193 000 F d'amende. Dans le cadre de ses fonctions, le prévenu avait falsifié et utilisé des documents lui ayant permis de toucher, entre 2019 et 2021, environ 900 000 F d'indemnités indues.