Tribunal administratif :  pour le rapporteur public, le Corsaire appartient bien au groupe Degage

La « copropriété maritime Corsaire » et la SNC Degage ont saisi le tribunal administratif, ce mardi, pour demander l’annulation de la décision du Port Autonome qui les a mis en demeure de procéder à l’enlèvement du navire Corsaire ayant sombré à Fare Ute, l’an dernier. S’ils soutiennent que le bateau ne leur appartient plus, le rapporteur public a, lui, conclu qu’ils en étaient bien les propriétaires et a donc demandé le rejet de leur requête.