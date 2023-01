TRE Transports : les employés reprennent le chemin du travail

Bientôt l’épilogue dans l’affaire TRE Transports ? Après une période de grève qui avait affecté l’entreprise du 16 décembre au 16 janvier, le tribunal du travail a ordonné le 17 janvier le transfert des contrats de travail de l’ancienne entreprise, Tehihira & Fils, vers la nouvelle, TRE Transports. Un transfert que le juge a estimé valable à compter du 14 novembre, donnant raison aux grévistes qui réclamaient la prise en compte de leur ancienneté et de leur niveau de rémunération, absents des nouveaux contrats proposés par TRE.

Malgré cette décision, ces derniers n’ont toujours pas été mis à jour. Une partie des 17 employés a repris le travail sous les conditions illicites imposées par l’employeur. 4 autres ont refusé et n’ont pas été autorisés à regagner leur poste par l’entreprise. Ils ont affiché leur mécontentement, mercredi, devant l’huilerie de Tahiti, principal client de TRE Transports.

“La plaisanterie n’a que trop duré”

Pour Me Robin Quinquis, représentant les employés, “la plaisanterie n’a que trop duré“. Le juge des référés a ainsi été saisi avant hier pour qu’une astreinte d’1 million Fcfp par jour de retard à compter de la décision à venir soit prononcée à l’encontre de la direction de l’entreprise.

“L’objet, c’est d’assurer l’exécution dune décision de justice“, poursuit-il. La procédure semble porter ses fruits puisque TRE Transports a continué la réintégration des employés ce jeudi matin.

Quant aux salariés ayant repris avant les autres, “il y aura soit des avenants pour réévaluer les salaires et reprendre l’ancienneté, soit l’employeur paiera les salaires et établira les fiches de paie sur la base du jugement du tribunal du travail“, conclut Me Quinquis.

L’audience aura lieu lundi prochain.