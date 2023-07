Taha’a : le dossier des voleurs de vanille renvoyé à l’instruction

Six hommes étaient convoqués ce jeudi en comparution immédiate pour vols aggravés et recels de vols aggravés de plus d'une demi-tonne de vanille chez quatre producteurs, entre 2021 et 2022. L'ensemble des receleurs présumés du réseau n'étant pas présents à l'audience et le déroulé des achats de vanille n'étant pas clairement établi, le tribunal a renvoyé le dossier à la case instruction.