Saisie de 425 kilos de cocaïne sur un voilier : le skipper relaxé va retrouver la liberté

Il a toujours nié avoir été au courant qu’une importante quantité de drogue se trouvait à bord du Leana, le voilier que ce Suédois de 53 ans skippait au moment de son arrestation par les agents des douanes, à Papeete. En septembre 2022, les fonctionnaires avaient découvert dans une cache aménagée à bord du navire près d’une demi-tonne de cocaïne, l’une des saisies les plus importantes réalisées sur le territoire. Le voilier avait quitté le Panama quelques temps plus tôt et devait rejoindre l’Australie, vraisemblablement le pays auquel la cocaïne était destinée.

En première instance, le quinquagénaire avait été reconnu coupable de trafic international de stupéfiants au même titre que son matelot. Celui-ci, qui n’a pas fait appel du jugement, l’avait cependant disculpé, assurant que le skipper ignorait qu’il transportait la marchandise illicite.

Demande de réparation financière

Lors de l’audience devant la cour d’appel, au début du mois, le quinquagénaire s’était de nouveau dit innocent. « Je ne suis pas coupable. Tout est triste dans cette histoire. Des gens sont malhonnêtes et je me retrouve dans cette situation », avait-il déclaré. Son avocat, Me Teremoana Hellec avait dans la foulée plaidé la relaxe estimant qu’il n’y avait « aucune preuve tangible » de l’implication de son client.

Ce jeudi, les magistrats de la cour d’appel de Papeete ont suivi le raisonnement du conseil. « Je pense que la cour a considéré qu’il n’y avait pas assez d’éléments pour déterminer la culpabilité de mon client d’autant que depuis le début, le marin qui l’accompagnait a assuré qu’il n’était pas informé qu’il y avait de la drogue à bord. La cour d’appel a fait une juste appréciation des éléments du dossier et en a tiré les conséquences », s’est félicité Me Teremoana Hellec auprès de TNTV. Selon lui, le skipper devrait pouvoir quitter dans la journée sa cellule de Nuutania.

Me Hellec entend désormais obtenir une réparation financière pour son client en raison des 7 mois qu’il a passés en détention. « Nous allons saisir les juridictions compétentes pour obtenir ce dédommagement », a-t-il indiqué.