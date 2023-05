Relaxe générale dans l’affaire radio Tefana

Scène de liesse ce matin après plus d’une heure d’exposé du juge Sekkaki près de la cour d’appel de Papeete. Oscar Temaru, Vito Maamaatuaiahutapu, Heinui Le Caill et l’association Te reo o Tefana ont été relaxés des faits de détournement de fonds publics et prise illégale d’intérêt.

Des peines très lourdes avaient été prononcées en première instance à l’encontre du maire de Faaa et des deux présidents du conseil d’administration de Radio Tefana durant la période faisant l’objet des poursuites. L’association Te reo o Tefana, qui gère Radio Tefana avait notamment été condamnée à une amende de 100 millions de Fcfp, ce qui équivalait à sa fermeture définitive.

Les avocats d’Oscar Temaru, Vito Maamaatuaiahutapu, Heinui Le Caill.

Dans ses motivations, le juge a estimé que les intérêts d’Oscar Temaru n’étaient pas liés à la subvention allouée à l’association Te reo o Tefana. Il n’a, par contre, pas suivi les arguments de la défense qui contestait la procédure sur la forme.

Un membre du parquet général nous a déclaré que la décision de la cour d’appel et particulièrement les motivations, seront analysées avant d’envisager un éventuel pourvoit devant la cour de cassation.

Cette décision n’est pas la seule attendue dans le cadre du dossier Te reo o Tefana. Il y a aussi la procédure engagée par le parquet de Papeete sur la protection fonctionnelle d’Oscar Temaru et sa présomption d’innocence mise en cause par le procureur de République en Polynésie Hervé Leroy. Les deux dossiers ont été dépaysés en Nouvelle-Calédonie.