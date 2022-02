Raiatea : les travaux d’extension du tribunal sont lancés

Le tribunal actuel, édifié en 1979, nécessitait des travaux de rénovation : la création de deux bureaux supplémentaires et d’un local d’archives, complété d’une remise aux normes du bâtiment. Coût de ces travaux : environ 1 million d’euro, soit environ 120 millions de Fcfp.

Crédit Tahiti Nui Télévision

“Il y a effectivement de plus en plus d’affaires à traiter. Et surtout, on a de plus en plus la volonté de développer la justice de proximité, c’est-à-dire d’être au plus près du justiciable et c’est pour ça qu’on met de plus en plus de moyens sur les sections détachées, explique le premier Président Thierry Polle. Et sur les archipels on essaie d’offrir un service plus important et puis comme partout ailleurs, l’activité de la justice augmente.”

Pour Thomas Pison, procureur généra, “l’idée c’est d’avoir une vraie justice ici aussi présente. Il était urgent d’agrandir et d’améliorer la situation pour les justiciables et pour les agents qui y travaillent. On a pris un peu de retard mais vous voyez ça avance vite. Je pense que d’ici une vingtaine de mois, tout devrait être terminé.”