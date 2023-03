Procès Radio Tefana : Six mois de prison avec sursis requis contre Oscar Temaru

Après trois jours de procès en appel de l’affaire Radio Tefana, les plaidoiries de la défense se poursuivaient ce matin. Me Stanley Cross, représentant la commune de Faa’a, a notamment plaidé en faveur d’Oscar Temaru, un homme “sacrifié sur l’autel de la raison d’État“, représentant de “la voix des maohi”. “Je ne veux pas assister à un assassinat politique“, a-t-il déclaré devant la cour, rappelant les combats de celui qui a fait réinscire la Polynésie sur la liste des Pays à décoloniser de l’ONU et a déposé plainte contre l’État pour crime contre l’humanité, en 2018.

Le parquet général a finalement requis six mois de prison avec sursis et cinq millions Fcfp d’amende contre le tavana de Faa’a, soit des réquisitions relativement similaires aux peines prononcées en première instance. L’avocate générale a également requis la confirmation de l’amende de 100 millions Fcfp contre Te reo o Tefana.

Par ailleurs, 3 mois de prison avec sursis et 1 million de Fcfp d’amende ont été requis contre Vito Maamaatuaihutapu, et 1 mois de prison avec sursis plus 200 000 Fcfp d’amende contre Heinui Lecaill.

Le procès devrait s’achever dans l’après-midi avec les plaidoiries des avocats d’Oscar Temaru.