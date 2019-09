Prison ferme pour les maîtres-chanteurs

Les deux meneurs, deux cousins de 24 ans, ont été condamnés à 3 ans de prison ferme pour le premier, et un an ferme pour le second. Ils ont été écroués à la maison d’arrêt. Les deux autres prévenus, moins impliqués, ont eux écopé de 6 mois avec sursis.

Au mois d’août, ils avaient dérobé 800 000 Fcfp après s’être introduits par effraction au domicile du commerçant qu’ils connaissaient. Puis ils avaient menacé de le dénoncer comme pédophile et trafiquant de drogue si celui-ci ne leur remettait pas 500 000 Fcfp supplémentaires. Exigences auxquelles le commerçant n’avait pas répondu. Mais les gendarmes avaient été alertés. Les quatre mis en cause ont finalement été interpellés la semaine dernière.

Quant aux 800 000 Fcfp volés, les deux principaux prévenus s’en sont servis pour acheter de l’ice. “Cette affaire illustre une fois de plus que l’appétence pour cette drogue génère des faits de plus en plus grave”, a souligné le procureur de la République dans ses réquisitions. “C’est la première fois que j’ai à faire à ce type de faits depuis que je suis ici. On amorce un tournant dangereux” a-t-il ajouté.