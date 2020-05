Oscar Temaru ressort serein de la gendarmerie

À la sortie de la gendarmerie, le maire de Faa’a, s’est montré serein et confiant. Il a simplement déclaré avoir la « conscience tranquille, celle d’avoir fait ce que j’avais à faire ».

Pour rappel, une enquête préliminaire a été ouverte pour détournement de fonds publics et recel, au sujet de la prise en charge par le conseil municipal de Faa’a des frais de justice d’Oscar Temaru dans le cadre de l’affaire Radio Tefana. Choqué d’être également mis en cause, l’avocat de la commune de Faa’a, Stanley Cross s’est présenté avec son propre conseil, Me Millet. L’avocat n’a pas hésité à dénoncer « la mise à nue de la défense pénale » : « On constate une violation massive des droits de la défense, du droit à un procès équitable (…) Ce n’est pas possible d’envisager un procès en appel dans ces conditions-là. »