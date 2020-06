Oscar Temaru : l’affaire renvoyée au 22 juin

🔴#LiveTNTV Affaire Oscar Temaru L’assignation du procureur de la République devant le tribunal a été renvoyée au 22 juin, a appris Oscar Temaru ce matin. Posted by TNTV Tahiti Nui Télévision on Monday, June 15, 2020



Les vigiles ont hésité à laisser entrer Moetai Brotherson, qui a dû rappeler qu’il était député et qu’il avait donc le droit d’entrer.

Avant de se rendre en salle d’audience, Oscar Temaru est allé faire appel de la saisie pénale de plus de 11,5 millions de Fcfp sur son compte. Il n’était pas certain que l’assignation du procureur soit traitée, le procureur étant magistrat dans ce tribunal : l’affaire pourrait être traitée à Paris.

(Crédit photo : Tahiti Nui Télévision)

(Crédit photo : Tahiti Nui Télévision)

(Crédit photo : Tahiti Nui Télévision)

(Crédit photo : Tahiti Nui Télévision)

(Crédit photo : Tahiti Nui Télévision)

Il y avait de nombreuses affaires à traiter ce lundi matin, une vingtaine d’avocats étaient présents. Le procureur était quant à lui absent.

Finalement, le dossier a été renvoyé au 22 juin. Une audience relativement courte, donc.

Le tribunal ne peut pas juger cette affaire pour des raisons d’impartialité.

« Je suis un homme innocent. Je ne suis pas un condamné.« Oscar Temaru

« Je suis un peu déçu, je me lève tôt le matin pour être là, à l’heure, et voir monsieur Hervé Leroy, et il n’est pas là et on me dit que c’est reporté dans une semaine. Ce n’est pas possible » a annoncé Oscar Temaru, à sa sortie de la salle d’audience.

« Il y a eu ce communiqué dans lequel monsieur le procureur Hervé Leroy ne respecte pas la présomption d’innocence. Suite à la décision qui a été prise l’année dernière au mois de septembre, nous avions fait appel. Et l’appel est recevable, cela veut également dire que les décisions qu’ils ont prises tombent. Je suis un homme innocent. Je ne suis pas un condamné. Il m’a présenté à cette population comme un voyou, un condamné. Ce n’est pas possible. Personne n’est au-dessus des lois. Ni moi, ni lui. (…) Je suis né ici, je vais mourir ici, c’est mon pays ici » a-t-il ajouté par la suite.

Lors de la manifestation organisée ce matin, en soutien à Oscar Temaru (Crédit photo : Tahiti Nui Télévision)

(Crédit photo : Tahiti Nui Télévision)

« Le renvoi n’est pas surprenant. Il est assez court, il est renvoyé la semaine prochaine, au 22. La question est de savoir, est-ce que le tribunal acceptera ou non de retenir le dossier, de nous permettre de nous expliquer, et après on verra. (…) On doit juger ce dossier à Tahiti » a expliqué Claude Girard, l’avocat d’Oscar Temaru.

Concernant la reprise de sa grève de la faim, Oscar Temaru a déclaré qu’il allait voir son médecin aujourd’hui pour faire des analyses.

Plus de 200 sympathisants d’Oscar Temaru l’attendaient à la sortie du tribunal :