L’homme qui réclamait 203 millions à son ex-avocat… condamné à l’indemniser

Il n’a pas eu gain de cause. L’homme qui a « épuisé plus de 80 membres du barreau » de Papeete et fait citer devant le tribunal son dernier avocat, l’accusant de harcèlement, d’abus de confiance et de violation du secret professionnel, n’a pas eu gain de cause. L’homme de loi a été relaxé par la juridiction, ce mardi. Son ex-client, qui réclamait 203 millions de francs de dommages et intérêts, a également été condamné à lui verser 120 000 francs.