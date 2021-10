Les ayants droits de Tupai inquiets

Les ayants droits de l’atoll de Tupai s’inquiètent : après un échec au tribunal foncier pour faire valoir leur droit de propriété, ces familles auraient eu vent d’un projet de vente de certaines parcelles à des investisseurs de métropole. Même si le gouvernement réfute un tel projet, les familles menacent de bloquer toute tentative de vente.

Leur porte-parole, Monil Tetuanui, a assuré revendiquer ses droits de propriété jusqu’au bout : “nous allons occuper le terrain, comme ça personne ne viendra sur le terrain. Sur papier, le terrain est transféré mais sur la possession même sur le terrain, nous sommes là-bas. Il faudra venir et nous ne sortirons de là-bas que par la force, parce que les terres appartiennent à nos tupuna et pas à quelqu’un d’autre. Il y a eu des malversations, on le sait maintenant, il y a des spoliations, on le sait aussi. Il y a eu des détournements des terres, on le sait aussi. Alors maintenant, peut-être il faut laisser la justice, en qui on a confiance, faire son travail jusqu’au bout. Il nous reste la cour d’appel, la cassation. Il nous reste la CEDH [NDLR : la cour européenne des droits de l’Homme]. Tous ça, ça va trainer peut-être pendant 30 ans, on connaît la lenteur administrative de la juridiction”.