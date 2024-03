L’enquête sur les coraux cassés à Teahupoo classée sans suite

L’affaire avait fait du bruit du côté de la Presqu’Île, alors que les Jeux n’avaient pas encore été confirmés au fenua. Le 1er décembre dernier, le pré-test de la barge pour installer les fondations de la tour des juges à Teahupoo virait au fiasco, l’embarcation endommageant plusieurs formations coralliennes. S’en était suivi un tollé largement relayé sur les réseaux sociaux, puis la suspension des travaux sur site. Le parquet de Papeete avait alors ouvert une enquête, confiée à l’Office centrale de lutte contre les atteintes à l’environnement et à la santé publique (Oclaeps).

Celle-ci a finalement été classée sans suite, a annoncé ce matin la procureur de la République Solène Belaouar, faute de pouvoir établir une infraction caractérisée à la réglementation de l’espace naturel protégé.

« Il n’a pas été relevé que des coraux noirs avaient été dégradés » , a-t-elle précisé, rappelant que seule cette espèce est entièrement protégée par le Code de l’environnement.

Le choix d’une tour aux dimensions plus modestes, et de figures incontestées du surf pour superviser les travaux, semble avoir fonctionné : les travaux tiennent les délais et le montage de la tour devrait débuter le 11 mars, pour une livraison le 13 mai.