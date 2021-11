Le procès du Dr Theron à nouveau renvoyé au 3 mars 2022

Plus de 40 personnes ont manifesté leur soutien au Dr Theron ce jeudi matin, aux abords du palais de justice. Pour rappel, le taote est poursuivi des chefs de violences entrainant une ITT de 8 jours envers un clerc d’huissier. Des faits datant du 20 septembre, alors que la victime devait faire signifier la convocation du taote devant l’ordre des médecins, à la suite d’une plainte de la présidence.

Le Dr Theron aurait également agressé verbalement des gendarmes qui se sont présentés à son domicile. Renvoyé une première fois vendredi dernier pour motif médical, son procès est de nouveau renvoyé au 3 mars 2022, pour le même motif. Le juge a cependant ordonné des expertises médicales à l’encontre de l’huissier de justice, victime présumée, et du Dr Théron.

“On a fourni cette fois un certificat médical actualisé au 2 mars 2022, on a tenté de voir avec le médecin du Dr Théron s’il pourrait assister à cette audience, il lui a contre-indiqué formellement”, précise l’avocat du taote, Me Thibault Millet. “Et donc sans le Dr Théron, c’est difficile il me semble de tenir une audience comme celle-là, donc on a demandé un renvoi pour cette raison”.