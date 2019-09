L’affaire Haddad-Flosse reviendra-t-elle devant le tribunal correctionnel ?

La Foire agricole annuelle débute mercredi 25 septembre à Vaitupa. Et parmi les stands à découvrir : celui du lycée agricole de Taravao. Ouvert depuis un an, il participe pour la première fois à l’événement. Nectars, sorbets et même produits de la mer : l’équipe de l’établissement mise sur la diversité et la qualité.