Iles sous-le-vent : un réseau de voleurs de vanille démantelé par les gendarmes

Une trentaine de gendarmes ont été mobilisés durant quatre jour pour appréhender les mis en cause qui auraient dérobé, entre 2021 et 2022, un total de plus d’une demi-tonne de vanille, indique le procureur de la République, Hervé Leroy, dans un communiqué. « La vanille étant la deuxième épice la plus chère du monde après le safran, ces vols représentaient environ 24 009 603 francs », souligne le magistrat.

A l’issue de leurs gardes à vue, six des sept individus interpellés ont été déférés au parquet de Papeete, ce vendredi, pour être poursuivis pour vols aggravés et recel de vols aggravés. Ils devraient être jugés le 20 juillet.

Le procureur a réclamé que 5 d’entre eux soient placés en détention provisoire jusqu’à cette date. « Parmi ces 6 prévenus, un est en état de récidive légale et un est acheteur professionnel de la filière vanille », indique Hervé Leroy qui ajoute que les mis en cause, âgés de 24 à 51 ans, encourent 10 ans de prison et une amende de 18 millions de francs.

« La résolution de cette affaire grâce aux moyens humains et matériels déployés par le commandement de la gendarmerie pour la Polynésie française, illustre l’engagement du parquet et des gendarmes pour lutter contre ces vols et recels de vanille qui touchent de façon récurrente, chaque année, principalement aux mois de mai et juin, l’ile de Tahaa », conclut le procureur de la République.