Iles Actéon : le père Joël Aumeran et Me Clemencet placés en garde à vue

Le vicaire général de l’Archidiocèse de Papeete, le père Joel Aumeran et le notaire Me Clémencet, ont été placés en garde à vue, la semaine dernière, dans le cadre du dossier des îles Actéons, révèle ce mercredi, Le Parisien. Une information judiciaire a été ouverte par le parquet pour « escroquerie aggravée, faux en écritures authentiques et usage, fausses attestations et usage. »