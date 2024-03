Il délaisse son fils dans la voiture pour se rendre au bar

Le sens des priorités. Un homme d’une soixantaine d’années a comparu devant le tribunal correctionnel de Papeete, ce lundi, pour avoir délaissé son fils de 3 ans dans la soirée de samedi. Séparé depuis un an, il en avait la garde et avait convenu avec sa mère de le récupérer pour le week-end, malgré le « mauvais pressentiment » de cette dernière.

Et pour cause : aux alentours de 21h, après avoir déposé sa cousine et une amie en ville, l’homme s’est dirigé vers un bar pour y boire « 2-3 bières » , laissant son fils dormir dans la voiture. Ce n’est qu’à 2h40 qu’une passante, entendant l’enfant pleurer dans la voiture, a contacté la police. Le bambin est finalement parvenu à ouvrir la portière et a été emmené au commissariat.

Partis à la recherche du père dans des établissements de nuit, les policiers l’on finalement interpellé alors qu’il revenait à son véhicule. À l’éthylotest, l’homme avait 1,49 gramme d’alcool par litre de sang. Ce dernier a expliqué qu’il buvait généralement un pack de six canettes le week-end. Il n’a pas souhaité répondre à la question de la présidente du tribunal de savoir s’il avait un problème avec l’alcool, ce que son ancienne compagne a affirmé.

« J’ai eu tort » , a-t-il regretté. De maigres excuses pour la mère, qui a demandé (et obtenu) la garde exclusive de l’enfant, au moins temporairement. « Il a mis en danger le petit, il a préféré mettre son bonheur en avant (…) Jamais je ne vais lui pardonner » , a-t-elle lancé en larmes.

Le tribunal a condamné le sexagénaire à 6 mois de prison avec sursis, avec obligation de suivre un stage de responsabilisation parentale. L’exercice de l’autorité parentale lui a été retiré.