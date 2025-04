Handicapé, il entaille le bras de son fils de 14 ans avec un couteau

Le 10 septembre 2024, Les policiers de la DTPN avaient été alertés par le personnel soignant du CHPF de Taaone. Un adolescent de 14 ans venait d’y être admis pour une plaie de 20 centimètres au bras, nécessitant la pose de 20 points de suture et conduisant à la délivrance d’une incapacité de travail de 10 jours.

Le jeune garçon et sa belle-mère ont expliqué que c’est le père de l’enfant qui lui avait porté un coup de couteau. Il s’était emporté car l’adolescent n’avait pas planté des pieds de papayers comme il lui demandait.

“Il a pris un couteau et il a commencé par me menacer. Je me suis protégé avec mon bras et c’est comme ça qu’il a planté le couteau”, a expliqué la victime aux enquêteurs.

Un jeune homme qui, aux dires de sa famille, était régulièrement en conflit avec son paternel, d’autant plus depuis l’AVC qui l’a lourdement handicapé.

Assis tout au long de l’audience, le prévenu a indiqué tant bien que mal d’une voix à peine audible qu’il s’agissait d’un accident.

“Son AVC massif a conduit à une incapacité de gestion de ses émotions, de son énervement. Il a parfaitement conscience que ce qu’il a fait est grave, mais toute la famille a déclaré qu’il n’avait pas voulu faire de mal à son fils. C’est un père qui était dépassé”, a plaidé son avocate.

Depuis les faits, l’adolescent a été placé chez un oncle et une tante. “Il a radicalement changé car il vit dans une famille où il n’y a pas de violences, où l’on discute, où l’on s’écoute. Il avait toujours vécu dans la violence. C’est un mal pour un bien”, a estimé son avocate.

Au vu des éléments du dossier, le tribunal a condamné le père à 18 mois de prison, dont 9 avec sursis. Il devra verser 400 000 francs de dommages et intérêts à son fils et son autorité parentale lui a été retirée.