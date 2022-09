Gaston Flosse hors jeu pour les territoriales

À 91 ans, la carrière politique de Gaston Flosse pourrait être définitivement terminée. Le tribunal correctionnel a décidé de suivre en partie les réquisitions de la procureure, avec une peine de 5 ans d’inéligibilité, 9 mois de prison avec sursis et 1 million de Fcfp d’amende contre le “vieux lion”. L’exécution de la peine est provisoire, ce qui signifie notamment que l’inéligibilité de M. Flosse n’est pas suspendue, même en cas d’appel. Ainsi, il ne pourra pas se présenter aux prochaines élections.

Pour rappel, l’année dernière, en vue des élections législatives, le Gaston Flosse avait demandé à être inscrit sur les listes électorales de Papeete. Une inscription validée à la mi-décembre puis annulée par la commission de contrôle des listes électorales de la commune de Papeete.

Maître Antz, avocat de Gaston Flosse, a d’ores et déjà fait savoir qu’il comptait faire appel : “La peine est sévère, totalement décalée par rapport à la réalité. L’appel s’impose. Nous avons plaidé la relaxe, parce que la relaxe s’imposait. Je déplore que M. Flosse subisse une fois de plus un sort que le justiciable lambda n’aurait pas connu”. Pour Dominique Bourion, avocat de la mairie de Papeete, c’est une victoire : “Le tribunal a reconnu la culpabilité de chacun des prévenus. Ils savaient tous que le document était un faux. M. Wohler a reconnu qu’il savait qu’il ne pouvait pas signer ce bail, et il a reconnu qu’il avait subi la pression de M. Flosse pour le signer. Le montant des amendes est important, et le taux de condamnation est significatif. Avec cette inéligibilité de 5 ans, on voit bien que le tribunal a été choqué que, pour s’inscrire sur des listes électorales, on puisse utiliser un faux document”.

Une peine de 9 mois de prison avec sursis et 500 000 Fcfp d’amende a été prononcée contre Raymond Wholer, qui a signé le faux bail, et 6 mois de prison avec sursis et 500 000 Fcfp également contre Pascale Haiti, compagne de Gaston Flosse.