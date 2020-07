Football : l’AS Vénus bataille pour participer à la Coupe de France

Le classement actuel voit l’AS Pirae championne de Polynésie, suivi de l’AS Vénus. Les équipes sont donc qualifiées pour le championnat OFC l’année prochaine. L’AS Tiare Tahiti, troisième au classement, s’est vue octroyer e ticket pour représenter Tahiti à la Coupe de France l’année prochaine. Cependant, ce ticket est attribué au vainqueur de la Coupe de Tahiti.

L’AS Vénus demande donc à pouvoir jouer les derniers matchs de la coupe pour déterminer celui qui représentera Tahiti à la Coupe de France.

« On estime que le dossier de ce matin devrait être soumis à la compétence du tribunal arbitrale du sport (TAS), ce qui est prévu par les statuts. Ensuite, sur la décision d’attribuer la place pour partir à la Coupe de France au septième tour l’année prochaine à l’AS Tiare Tahiti, cela résulte effectivement des résultats des différentes équipes. Les championnats ont été arrêtés avant la fin et donc c’est une situation un peu inédite, c’est un cas de force majeure. Les compétitions n’ont pas pu se terminer, donc on ne sait pas qui aurait pu finalement être champion. On a quand même donné les titres de champion à l’AS Pirae, on a donné la deuxième place à l’AS Vénus, et on a considéré en conséquence que les deux premiers partiraient à l’OFC et que le troisième méritait de partir à la Coupe de France » explique Me Robin Quinquis, avocat de l’AS Vénus.

« Pour déterminer qui est le vainqueur de la Coupe, il faut jouer les matchs. L’AS Vénus aurait aimé pouvoir jouer une demi-finale et une finale, le cas échéant contre l’AS Tiare Tahiti, pour savoir si elle pouvait prétendre à avoir l’honneur de jouer la Coupe de France » déclare Me Vincent Dubois, avocat de la Fédération Tahitienne de Football (FTF).

La décision du tribunal administratif sera connu avant la fin de la semaine.