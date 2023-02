Faa’a : Il s’évade d’une garde à vue pour passer le week-end en famille

C’est une évasion qui a tourné court. Un homme de 19 ans était jugé aujourd’hui au tribunal correctionnel de Papeete pour s’être évadé lors d’une garde à vue à la gendarmerie de Faa’a, vendredi dernier. S’il avait échappé aux deux gendarmes qui le poursuivaient, il n’était pas allé bien loin et avait été retrouvé quelques instants plus tard par les gendarmes à son domicile…proche des locaux de la brigade de Faaa.

Le jeune homme avait été retenu par les forces de l’ordre suite à une tentative de vol, le 9 février, d’un scooter à Papeete. Pendant sa garde à vue, il avait demandé à aller fumer une cigarette, puis une deuxième, accompagné par deux gendarmes. Mais au moment de repartir en cellule, il s’était enfui en courant et avait dévalé, comme l’un des gendarmes qui le poursuivait, les marches d’un escalier circulaire. L’officier avait plongé à plusieurs reprises pour le rattraper, se blessant au passage, et était parvenu à attraper le pied du jeune homme juste avant qu’il ne franchisse le portail de la brigade. Le jeune homme lui avait finalement glissé entre les doigts, avant d’être arrêté plus tard à son domicile.

Un comportement “profondément immature”

Le mis en cause était déjà connu de la justice : son casier judiciaire comportait en effet 6 mentions dont vols, recel, et notamment une peine de prison de 6 mois de prison ferme pour des fais de vol aggravé, en 2022.

Persuadé qu’il retournerait en prison à l’issue de sa garde vue, il a expliqué qu’il voulait rentrer chez lui “pour le week-end” avant de se rendre aux forces de l’ordre.

Un cheminement “profondément immature“, et dont il n’est “pas directement responsable“, selon son avocate, qui a rappelé au tribunal que le jeune homme, vivant chez sa sœur et sans emploi, n’était ni inscrit au SEFI, ni à la CPS. Qualifiant son client d'”enfant“, elle a demandé la relaxe pour les chefs d’évasion et de violences envers le gendarme blessé. Elle a demandé à ce qu’il soit jugé pour les divers vols et tentatives de vols de scooters, tous reconnus par le jeune homme, qui a expliqué vouloir gagner un peu d’argent en les revendant.

La procureure a requis une peine mixte d’un an de prison ferme et 6 mois de prison assortis d’un sursis probatoire, avec l’obligation d’indemniser les victimes de ses vols, d’effectuer 117 heures de travaux d’intérêt général, et de rechercher un travail ou une formation.

Le tribunal a partiellement suivi ces réquisitions et a condamné le jeune homme à une peine de 9 mois de prison ferme avec mandat de dépôt, pour les faits d’évasion et de violences envers une personne dépositaire de l’autorité publique. Une peine de 9 mois de prison assortis d’un sursis probatoire a également été prononcée.