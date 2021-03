Escroquerie : un an de prison pour l’ex-directeur d’une agence bancaire de Papara

Au tribunal correctionnel, s'est tenu le procès de l’ex directeur de l’agence de Papara de la Banque de Tahiti. Il était jugé pour escroquerie et abus de confiance. Entre septembre 2011 et juin 2014, celui-ci avait souscrit des contrats de prêts pour 13 de ses proches. Or, la plupart d’entre eux l’ignorait. Et une partie des fonds a fini directement sur le compte du directeur qui, depuis, a été licencié.