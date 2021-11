Escroquerie à la carte bancaire : huit personnes interpellées

Le préjudice s’élève à près de 10 millions de Fcfp. Huit auteurs de faits d’escroqueries commis en bande organisée ont été interpellés dans le cadre d’une vaste opération judiciaire les 24 et 25 novembre, annonce le procureur de la République dans un communiqué de presse. “À partir d’un procédé particulièrement élaboré et singulier en Polynésie, ces individus utilisaient des cartes bancaires frauduleuses pour effectuer de nombreux achats par correspondance” indique le procureur.

Un phénomène “nouveau” qui a conduit la gendarmerie à alerter les commerçants via la CCISM, le Medef et l’IEOM. “Dès réception de la première plainte, un groupe d’enquêteurs dédié à cette affaire a rapidement identifié les membres de cette bande dirigée par un individu déjà connu pour des faits similaires” précise le communiqué. Placés en garde à vue, les auteurs ont rapidement reconnu les faits.

Electroménager, matériel informatique, téléphones et tablettes, vins et spiritueux, motocyclette : les perquisitions ont d’ailleurs permis de saisir un butin considérable. Ce matin, les “huit individus ont été présentés au parquet et poursuivis des chefs d’escroqueries en bande organisée et association de malfaiteurs en vue de commettre ces escroqueries aggravées”. Des réquisitions de placement en détention provisoire ont été prises devant le juge des libertés et de la détention dans l’attente de leur comparution immédiate fixée au 20 janvier à 13h30.

Ils encourent des peines de 10 ans de prison et 120 millions de Fcfp d’amende avec confiscation des véhicules utilisés pour transporter les biens frauduleusement acquis. Le procureur annonce enfin que la gendarmerie organisera la semaine prochaine une restitution aux commerçants de l’ensemble des biens appréhendés.