Dialogue de décolonisation : vers une annulation de la délibération Géros

Le 12 décembre, une proposition du président de l'Assemblée était adoptée, autorisant celui-ci à engager des actions en justice en France et à l’international, y compris auprès des Nations Unies, et ainsi provoquer un dialogue sur la décolonisation entre l’État et les institutions du fenua. Un texte déféré le 2 janvier au tribunal administratif par le haut-commissaire. Ce matin, le rapporteur public a proposé l'annulation de la délibération. La décision de la juridiction sera rendue le 10 juin.