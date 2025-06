Détournement de fonds à Mahina : Damas Teuira et ses coprévenus relaxés

Poursuivis pour prise illégale d’intérêts et détournement de fonds publics, le maire de Mahina Damas Teuira ainsi qu'une partie des anciens et actuels élus municipaux ont été relaxés, ce mardi, par le tribunal correctionnel de Papeete. "C'est un message fort qu'on envoie à tout le monde, à celles et ceux qui ont cru que j'allais tomber" , a déclaré le tavana.