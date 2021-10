Des armes et de l’ice saisis lors d’un vaste coup de filet

Lundi 4 octobre à partir de 6 heures du matin, la direction de la sécurité publique (DSP), le service des douanes, la police municipale de Papeete et le groupement interministériel de recherche (GIR) ont mené une vague d'interpellations et de perquisitions dans les communes de Punaauia, Faa'a et Papeete.