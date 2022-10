Concession de Tahiti- Faa’a : le tribunal rendra son délibéré le 18 octobre

Vendredi 10 septembre 2022, le ministère de la Transition écologique annonçait que Vinci Airports était le candidat choisi pour la construction de la plateforme aéroportuaire, d’ici 2023. Face à ce choix, la CCISM et Egis avaient déposé un nouveau recours.

Selon les avocats des parties de la défense, l’État a joué un rôle ambigu sur la procédure de désignation du futur gestionnaire de l’aéroport et n’a pas respecté les principes de l’appel d’offre selon le code polynésien des marchés publics.

Les avocats ont demandé que la convention soit annulée et que la procédure d’appel d’offre soit reprise depuis le début.

Stéphane Chin Loy, président de la CCISM (Crédit Photo : Tahiti Nui Télévision)

Stéphane Chin Loy, Président de la chambre de commerce, de l’industrie et des métiers, estime que le recours a de bonne chances d’aboutir : “Je pense bien, après 4 heures de débat, et surtout plus de 30 irrégularités qui ont été portées à l’attention des juges, qu’ils vont trancher […] Je leur fais confiance“.

Le délibéré sera rendu le mardi 18 octobre prochain.