Barbion et Ramel remis en liberté

Thierry Barbion, Sabine Boiron et Marc Ramel ont demandé leur remise en liberté. Une requête étudiée jeudi dernier par la Cour d’appel. Tous trois ont été écroués le 29 août après avoir été condamnés en première instance dans ce dossier de recours à la prostitution de mineures et de trafic d’ice. Et ils souhaitent pouvoir quitter Nuutania jusqu’à leur procès en appel.

Ce lundi la Cour d’appel a tranché : la demande de remise en liberté de Sabine Boiron a été rejetée. Elle avait été condamnée à 7 ans de prison en première instance pour proxénétisme aggravé et cession de stupéfiants.

En revanche, les demandes de Thierry Barbion et Marc Ramel ont été acceptées. Ils sont remis en liberté et placés sous contrôle judiciaire. Thierry Barbion et Marc Ramel avaient été condamnés à 4 ans ferme pour avoir recouru à la prostitution de mineures.

Le procès en appel est programmé au mois de janvier 2020.



Plus d’infos à venir dans cet article